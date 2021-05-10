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ثور هائج يهاجم مزارعا ووحدة إطفاء في ريف النمسا

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ثور هائج يهاجم مزارعا ووحدة إطفاء في ريف النمسا
RT
ثور هارب يهاجم مزارعا ووحدة إطفاء في ريف النمسا
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أطلق فريق إطفاء النار على ثور هائج في ريف النمسا هاجم راعيه أولا، قبل أن يجنح باتجاه فريق الإطفاء الذي لم يبق أمامه سوى اللجوء إلى إطلاق النار عليه.

وذكرت الشرطة أن الثور خرج من مرعى في منطقة براوناو يوم السبت وهاجم في البداية مالكه على طريق ريفي.

وأضافت أن المزارع تمكن من عرقلة الثور بدراجته الكهربائية.

وأشارت إلى أن الثور البري واصل الركض وهاجم رجال الإطفاء، حيث تم إطلاق النار عليه بعد التشاور مع المزارع.

وتم اقتياد ثور هارب آخر إلى مرعى للخيول، وخدره طبيب بيطري ثم أعاده إلى المزرعة.

المصدر: د ب أ

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