"مصاصو الدماء" في قصر دراكولا يقدمون جرعات من لقاح كورونا

أطلق مسعفون مركزا للتطعيم ضد كوفيد-19 في قصر دراكولا الواقع بمنطقة ترانسلفانيا في رومانيا، حيث من المرجح أن يقبل السياح على ارتياد القصر لتلقي لقاح كورونا.

وبحسب ملصق دعائي، يقدم أطباء وممرضات يرسمن على وجوههن شكل أنياب مصاص الدماء جرعات مجانية من اللقاح الذي انتجته شركة فايزر لجميع زوار القصر، المعروف أيضا بقصر بران.

ويعود القصر للقرن الرابع عشر ويعتقد أنه مصدر إلهام لمنزل مصاص الدماء في رواية برام ستوكر "دراكولا".

ويأمل موظفو القصر في أن تجلب هذه الخدمة المزيد من الزوار إلى القصر الذي يقع في جبال الكربات في رومانيا حيث انخفض عدد السائحين منذ بداية الوباء.

يمكن لأي شخص الحضور في عطلة نهاية كل أسبوع في مايو الجاري دون موعد سابق، ويمنح دخولا مجانيا إلى معرض القصر الذي يضم 52 أداة تعذيب من العصور الوسطى.

وقال ألكسندرو بريسكو مدير التسويق بالقصر: "الفكرة هي إظهار كيف تعرض الناس للوخز قبل 500 إلى 600 عام في أوروبا".

وقالت الحكومة إنها تريد تطعيم عشرة ملايين شخص بحلول سبتمبر، لكن مسحا أصدره مركز أبحاث جلوبسيك ومقره براتيسلافا في أبريل أظهر أن الرومانيين هم الأقل ميلا للتطعيم بين سكان دول الاتحاد الأوروبي الشرقية.

المصدر: رويترز