مادورو يعتزم تصوير فيلم مشترك مع ستيفن سيغال

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه يعتزم تصوير فيلم مشترك مع ستيفن سيغال، ولكنه لم يفصح هل هذه الفكرة مزحة، أو أنها جدية فعلا.

وكان مادورو، استقبل أمس الممثل العالمي المشهور سيغال الذي وصل في زيارة إلى فنزويلا.

وأضاف مادورو: "كان لقاؤنا في غاية الودية. تحدثنا خلال ذلك، عن مشاريعه السينمائية المستقبلية، وسنقوم أنا وستيفن سيغال بتصوير فيلم معا".

وأشار الرئيس الفنزويلي إلى أن اسم الفيلم سيكون، "Nico Maduro de tumbar" (نيكو مادورو دي تمبار).

ومن الملاحظ أن مادورو، استخدم التلاعب بالكلمات: الترجمة الحرفية للعبارة الإسبانية " Nico Maduro de tumbar": "نيكو مادورو ليطرح"، لكن يمكن قراءتها على الشكل التالي: Nico más duro que tumbar، والتي يمكن ترجمتها: نيكو- قوي جدا بحيث لا يمكن إسقاطه.

وذكر مادورو، أن سيغال قدم له سيف ساموراي كهدية، وقال معلقا على محتوى الفيلم: "سنقاتل الشياطين بهذا الشكل"، وحرك يديه كضربات قاطعة للسيف.

المصدر: نوفوستي