"الفتاة الكارثة" التي ظهرت في "الميمات" تبيع صورتها الأصلية بنحو نصف مليون دولار!

باعت زوي روث، الفتاة التي عرفت باسم "الفتاة الكارثة"، صورتها الأصلية التي التقطت عام 2005، والتي تظهر فيها وهي تبتسم أمام منزل يحترق، مقابل 473000 دولار.

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وقالت زوي روث، التي أشارت إلى إنها تخطط لاستخدام العائدات لسداد قروض الطلاب والتبرع بأموال إضافية للجمعيات الخيرية،، قالت لصحيفة "نيويورك تايمز": "الإنترنت شبكة كبيرة..سواء كنت تتمتع بتجربة جيدة أو تجربة سيئة، عليك فقط أن تحقق أقصى استفادة منها".

وقالت لصحيفة "Raleigh News & Observer": "لم يحاول أحد "الميمات" أن يفعل ذلك، وانتهى الأمر بهذه الطريقة. هل هو حظ؟ هل هو القدر؟ ليس لدي فكره، لكنني سآخذها".

وباعت زوي روث، البالغة من العمر الآن 21 عاما، وهي طالبة جامعية، الصورة من خلال بين لاشز، وهو رائد أعمال جمع حوالي 2 مليون دولار من المبيعات، عبر أحد العملات المشفرة.

والتقطت الصورة لزوي روث، التي كانت تبلغ من العمر آنذاك أربع سنوات، من قبل والدها أمام منزل محترق في ميباني بولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث كان رجال الإطفاء قد أضرموا النيران عن عمد كحريق خاضع للسيطرة.

وأفادت صحيف "ذا غارديان" بأنه يُعتقد بأن مشتري صورة زوي، وهو جامع يُعرف ببساطة باسم "3FMusic"، هو فرزين فاردين فرد، الرئيس التنفيذي لشركة إنتاج موسيقي مقرها دبي.

في تصريح لـ"Gizmodo"، قال المالك الجديد للصورة إن البيع قد تم "بالتعاون مع بعض المستشارين الفنيين ذوي المعرفة والخبرة العالية، الذين يعتقدون أنه يجب علينا أن ننمو مع الحركات التكنولوجية التي تساعدنا ليس فقط في الترويج لأعمالنا، ولكن أيضا لدعم الفنانين وسوق الفن".

وتستخدم صورة زوي في الكثير من الميمات (الصور الساخرة أو التعليقات المضحكة)، حيث تظهر تبتسم وغير مبالية بالوضع الموجود خلفها.

المصدر: "ذا غارديان"