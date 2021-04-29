مصر.. راقصة تثير جدلا واسعا بصور في أشهر مساجد البلاد

أثارت جلسة تصوير للراقصة، جوهرة، في ساحة مسجد الميناء الكبير بمدينة الغردقة جدلا بين عدد من أهالى المدينة.

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ووفقا لصحيفة" الوطن" المصرية، عبر أهالي المدينة عن غضبهم بشأن تلك الواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة مع نشر جوهرة صور لها عبر حسابها الشخصي على "انستغرام" وهي ترتدي الحجاب وعباءة بيضاء قائلة: "رمضان كريم على الأمة الإسلامية، اعاده الله عليكم وعلى أسرتكم بالخير".

وقال طارق رشدي من أهالي الغردقة: "لا يصح أن نترك ساحة مسجد الميناء لراقصة تلتقط صور ونحن في أيام مباركة في شهر كريم".

وتابع المواطن حامد سيد بالقول: "الغردقة بها كثير من الأماكن السياحية، فلماذا بالتحديد تعقد راقصة جلسة تصوير أمام المسجد ونحن في أجواء روحانية في شهر رمضان".

وأكد مصدر مسؤول بمديرية أوقاف البحر الأحمر: "أنه طبقا لقرار وزير الأوقاف يتم التنبيه على إمام المسجد بقفل المسجد عقب كل صلاة مباشرة. وعن الصور المتداولة للراقصة جوهرة، أشار إلى أن الصور تم التقاطها بساحة المسجد في غير أوقات الصلاة".

وأضاف: "أن ساحة المسجد تعد محط جولات وزيارات سياحية للسائحين، وذلك ضمن برنامج شركات السياحة"، مشيرا إلى عدم تلقيه أي طلب بخصوص تصريح لعقد جلسات تصوير للراقصة جوهرة".

المصدر: الوطن