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المشرعون في ولاية أيداهو يتبنون مشروع قانون للقضاء على 90٪ من الذئاب

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المشرعون في ولاية أيداهو يتبنون مشروع قانون للقضاء على 90٪ من الذئاب
AFP
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 أفادت وكالة أنباء رويترز بأن مجلس النواب في ولاية أيداهو الأمريكية صوت لصالح مشروع قانون يسمح للحكومة بالقضاء على ما يصل إلى 90٪ من مجمل عدد الذئاب في الولاية.

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وفيما حظيت الخطوة بدعم من قبل المزارعين ومربي الماشية، طلبت مجموعات الحفاظ على الحياة البرية من حاكم الولاية، براد ليتل، استخدام حق النقض ضد مشروع القانون.

ويؤكد هؤلاء المدافعون عن الحياة البرية أنه في حال اعتماد القانون سيتم إنفاق ملايين الدولارات من ميزانية الولاية على القضاء على الذئاب، وقد يتعرض هذا النوع من الحيوانات البرية مرة أخرى لخطر الانقراض.

يشار إلى أن الحاكم لم يعلن بعد موقفه من مثل هذه الخطوة، في حين أن الوكالة أوضحت أنه إذا لم  يمتنع ليتل عن التوقيع على مشروع القرار أو يرفضه في غضون ستة أيام، فسيدخل حيز التنفيذ.

المصدر: تاس

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