تخصيص يوم عطلة عامة لكلاب ألاباي في تركمانستان

أعلنت تركمانستان الأحد عطلة رسمية لسلالتها الوطنية من كلاب ألاباي، التي أقيم لها نصب تذكاري بتوصية من الرئيس قربان بردي محمدوف الذي نظم لها شخصيا قصيدة تمجدها.

وتقررت العطلة الجديدة في نفس يوم الاحتفال بسلالة خيول أخال تيكي والتي تعتبرها تركمانستان أيضا جزءا من تراثها الوطني.

ومنح الرئيس محمدوف الجائزة الأولى للشجاعة لكلب يعمل في حرس الحدود.

وأقامت الحكومة في العام الماضي تمثالا مذهبا للألباي في العاصمة عشق آباد التي يوجد بها أيضا تمثال مطلي بالذهب للرئيس بيردي محمدوف نفسه ممتطيا حصانا.

المصدر: رويترز