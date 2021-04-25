مجموعة من الطيور تقاوم ثعبانا ضخما لحماية صغارها (فيديو)

كشفت لقطات مذهلة لثلاثة طيور شجاعة تواجه ثعبانا عملاقا لحماية أطفالها.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم تصوير المقطع المثير من قبل تاش كوتر في منطقة دريبستون بأستراليا.

ووثق الفيديو أحد الطيور وهو يحمي أطفاله خلف قطيع من الطيور لإبعادها عن طريق الأذى، بينما وقف طائر آخر أمام الأفعى وقام بفرد جناحيه بشكل هجومي لمقاومة الثعبان.

وبين المقطع انضمام طيور أخرى وهي تفرد أجنحتها وتنفخ ريشها لتصنع جدارا بين الثعبان وأطفالها.

ولم يظهر الثعبان أي علامات على التراجع وزحف من بين من أرجلها، لكن الطيور وقفت ضده بعنف.

ومع استمرار الثعبان في التحرك نحوها، اندفعت الطيور إلى الجانب بينما لا تزال تحمي الطيور الصغيرة.

المصدر: صحيفة "ديلي ميل" البريطانية