نفوق أنثى فيل حديثة المولد بعد نبذها من قطيعها في السويد

نفق دغفل لا يتعدى عمره الأسبوعين في حديقة بوروس السويدية للحيوانات، بعدما تخلى عنه قطيعه إثر ولادة صغير فيل آخر في القطيع، في حادث ترك أثرا كبيرا في البلاد.

ونشرت حديقة الحيوانات صورة عبر "إنستغرام" تظهر المعالجين يحاوطون صغير الفيل الميت، مرفقة المنشور بتعليق جاء فيه: "رغم عناية فائقة استمرت ثلاثة أيام مع طبيب بيطري ومعالجين إلى جانبه ليلا نهارا، رحل الحيوان الصغير عنا اليوم. جسمه لم يعد قادرا على التحمل، وقد اضطر إلى الرقود".

وقالت حديقة الحيوانات: "نحن جميعا في حالة حزن شديد، لكننا في الوقت ذاته نحاول التخفيف عن أنفسنا لكون الدغفل الآخر يبدو يقظا".

Baby elephant dies rejected by family at Swedish #zoohttps://t.co/JykGxVCOCI — Phys.org Biology (@physorg_biology) April 9, 2021

وأوضح المعالجون، أنهم لم يستطيعوا فعل أي شيء للحؤول دون نبذ القطيع للدغفل.

والفيل النافق ولد في 26 مارس الجاري، وهو أنثى صغيرة لم تكن تحمل أي اسم بعد، وتعرضت للنبذ من القطيع بعيد ولادة ذكر فيل لدى إحدى إناث القطيع.

وتضم حديقة بوروس للحيوانات غربي السويد، عشرة فيلة إفريقية وتشكل ولادات الفيلة حدثا نادرا لهذا النوع الذي تراجعت أعداد حيواناته بدرجة كبيرة.

المصدر: أ ف ب