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"دجاجة وكلب".. رئيس وزراء إثيوبيا ينشر فيديو غريبا على "تويتر" فماذا يقصد؟

متفرقات

Reuters
رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد
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نشر رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، يوم أمس الأربعاء، فيديو غريبا على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ضم عددا من الحيوانات.

وتظهر في الفيديو دجاجة تستند على ظهر كلب من أجل تناول الطعام، ثم يسند الكلب على ظهر الدجاجة من أجل تناول الطعام أيضا.

وعلق أبي أحمد على شريط الفيديو قائلا: "كما ندعم بعضنا البعض لمواجهة مشاكلنا".

المصدر: RT

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