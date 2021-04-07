فيديو مذهل.. قاذفة "سو-24" تسير في أوتوستراد فدرالي روسي

فاجأت قاذفة "سو- 24" الميدانية سائقي السيارات بسيرها في أوتوستراد "إم – 4 دون" الفدرالي الروسي بالقرب من مدينة فورونيج.

وقد نشرت شبكة الإنترنت صباح الأربعاء 7 أبريل الجاري فيديو وصورا فوتوغرافي للطائرة المقطورة في الأوتوستراد. وأثار الفيديو تعليقات ونكات كثيرة على الإنترنت حيث افترض بعض المستخدمين أن الطائرة هبطت على الطريق لنقص الوقود.

وسارت الطائرة التي قطرتها شاحنة برفقة سيارات شرطة المرور والشرطة العسكرية وذلك بعد أن تم فصل الجناحين عن جسمها.

وتم قطر الطائرة المشطوبة من الخدمة في سلاح الجو الروسي بالليل كيلا تمنع السيارات المدنية من المرور. وكان يجب أن تصل الطائرة إلى متحف في بلدة (نوفايا أوسمان) حيث تعرض في هواء الطلق حاليا ناقلة الأفراد المدرعة "بي تي إر – 60 بي بي" ودبابة "تي – 80 بي" الروسيتان.

يذكر أن الطائرات الحربية الروسية تسير في الأوتوستراد ليس لأول مرة. وعلى سبيل المثال فإن مقاتلة "سو-34" كانت قد فاجأت في الأوتوستراد نفسه الصحفيين الأمريكيين الذين صوروها في خريف عام 2019 أثناء نقلها من بلدة بوتورلينوفكا إلى مدينة فورونيج.

المصدر:روسيسكايا غازيتا