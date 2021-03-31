نفوق دبة هيمالايا بحديقة حيوان موسكو وهي في حالة السبات

نفقت دبة الهيمالايا واسمها (بدور) في حديقة حيوان موسكو دون أن تخرج من السبات الشتوي.

أفادت بذلك الأربعاء 31 مارس وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن الخدمة الصحية لحديقة الحيوان.

أما الدبان الآخران اللذان يعيشان في حديقة حيوان موسكو الدبة البنية "روزا" ودب الهيمالايا (علاء الدين) فاستيقظا بسلام مع قدوم الربيع ويعودان في الوقت الراهن إلى حالتهما الطبيعية.

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وقالت مدير عام حديقة حيوان موسكو، سفيتلانا آكولوفا، إن الدببة تصيبها عادة في موسم الخريف حالة السبات لتخرج منها مع قدوم الربيع. ومع الآسف فإن الربيع الحالي فاجأنا بنفوق دبة الهيمالايا (بدور) التي لم تستطع الخروج من السبات. وعادة تنفق الدببة المريضة والمسنة في حالة السبات بالذات سواء كانت في حدائق الحيوان أو في الغابة".

وقالت إن الشتاء الحالي كان مثلجا وباردا. لكن الدبين الآخرين قد خرجا من السبات حسب التوقيت ويمكن مشاهدتهما بعد يومين.

يذكر أن وكالة "رامبلر" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بخروج المرموط (أرشي) من حالة السبات الشتوي في حديقة حيوان موسكو.

المصدر: نوفوستي