بالفيديو.. القبض على عنصر من المافيا الإيطالية يطبخ على "يوتيوب"

ألقي القبض على عنصر في المافيا الإيطالية بعد ظهوره على "يوتيوب" بفيديوهات للطبخ أخفى فيها وجهه لكنه أغفل تغطية وشومه.

وقالت الشرطة إن مارك فيرين كلود بيارت (53 عاما) عاش حياة هادئة في بوكا تشيكا بجمهورية الدومينيكان، حيث اعتبره المغتربون الإيطاليون "أجنبيا".

وبيارت هارب منذ العام 2014 عندما أمر المدعون الإيطاليون باعتقاله بتهمة الاتجار بالكوكايين في هولندا نيابة عن جماعة Cacciola من مافيا Ndrangheta.

كما تم اعتقال فرانشيسكو بيلي وهو عنصر آخر من مافيا Ndrangheta اليوم في البرتغال، بعد أن بقي فارا لمدة 14 عاما واعتبر أحد أخطر الهاربين الإيطاليين، في عيادة في لشبونة حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا.

المصدر: "الغارديان"