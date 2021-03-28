بالصور.. سيجارة نائب أردني تتسبب بحروق في أحد المقاعد تحت قبة البرلمان
Reuters MUHAMMAD HAMED
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نشرت صحيفة "الغد" صورا في "تويتر"، أشارت من خلالها إلى أن سيجارة نائب أردني تسببت بحروق في أحد المقاعد تحت قبة البرلمان.
وظهرت في الصور يد النائب وهو يدخن ويمسك السيجارة وهو على مقاعد البرلمان.
كما بينت الصور آثار حروق خلفتها السيجارة داخل الطاولة، فيما أظهرت إحدى الصور أن النائب قد أطفأ سيجارته في قنينة مياه صغيرة.
سيجارة نائب تتسبب بحروق في أحد المقاعد تحت قبة البرلمان— جريدة الغد (@AlghadNews) March 28, 2021
تصوير أمير خليفة#الغد#الأردنpic.twitter.com/jghSV3v6KS
المصدر: صحيفة "الغد"