بالصور.. سيجارة نائب أردني تتسبب بحروق في أحد المقاعد تحت قبة البرلمان

نشرت صحيفة "الغد" صورا في "تويتر"، أشارت من خلالها إلى أن سيجارة نائب أردني تسببت بحروق في أحد المقاعد تحت قبة البرلمان.

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وظهرت في الصور يد النائب وهو يدخن ويمسك السيجارة وهو على مقاعد البرلمان.

كما بينت الصور آثار حروق خلفتها السيجارة داخل الطاولة، فيما أظهرت إحدى الصور أن النائب قد أطفأ سيجارته في قنينة مياه صغيرة.

سيجارة نائب تتسبب بحروق في أحد المقاعد تحت قبة البرلمان



تصوير أمير خليفة#الغد#الأردنpic.twitter.com/jghSV3v6KS — جريدة الغد (@AlghadNews) March 28, 2021

المصدر: صحيفة "الغد"