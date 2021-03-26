لعبة الفيديو "هيديس" تكتسح جوائز "بافاتا"

أحدثت اللعبة المستقلة "هيديس" مفاجأة مساء الخميس خلال احتفال "بافتا" المخصص لألعاب الفيديو، بفوزها بمعظم الجوائز ومنها "أفضل لعبة".

ونالت لعبة "هيديس" التي أنتجتها استوديوهات "سوبرجاينت غيمز" جائزة أفضل لعبة وحصلت أيضا على جائزة أفضل قصة وأفضل تصميم لعبة وأفضل تنفيذ فني وأفضل أداء في دور مساعد.

وتدور مجريات لعبة "هيديس" في عالم الأساطير اليونانية، حيث يلعب المستخدم شخصية زاغريوس أمير العالم السفلي ونجل هيديس الذي يحاول الفرار من مملكة الموتى، ويختار بعناية مساعدة عدد من الآلهة.

وغرّدت استوديوهات "سوبرجاينت غيمز" عبر "تويتر" شاكرة للأكاديمية "هذا التكريم الرائع"، وأضافت: "شكرا للآلهة نفسها أيضا على الإلهام ومن دون شك على مدّها يد العون لتحقيق هذا الإنجاز".

المصدر: أ ف ب





