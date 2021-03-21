يرتدين عباءات ونقاب وحذاء رياضي.. فيديو متداول لنادي رياضي نسائي يثير جدلا!

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لنادي رياضي نسائي ملتزم باللباس الشرعي.

وظهر في الفيديو، الذي تضمن لافتة كتب عليها أنه نادي رياضي صومالي، مجموعة من النساء يرتدين عباءات ونقاب وأحذية رياضية.

وتنقلت السيدات بين مختلف الأجهزة الرياضية الموجودة بالنادي سواء المشايات الكهربائية، أو الأجهزة الخاصة بتقوية عضلات البطن والأقدام والأذرع وغيرها.

وانقسمت آراء النشطاء بين مؤيد ومعارض لفكرة ارتداء اللباس الشرعي داخل صالات الرياضة خاصة أنها نسائية بحتة، حيث اعتبر البعض أنه يجب عليهن ارتداء ملابس رياضية مناسبة، ليست بالضرورة عارية.

بينما رأى البعض الآخر أنها فكرة مختلفة وتفسح المجار أمام الجميع للقيام بما يريدون، منتقدين من قام بالتصوير داخل القاعة لاختراقه خصوصية السيدات.

واعتبر آخرون أن الفيديو مفبرك أو عبارة عن مزحة أو مشهد من مسلسل.

مقطع متداول لنادي "رياضي نسائي" ملتزم باللباس الشرعي. pic.twitter.com/3TyBnWgUWP — WHR (@whrumor) March 20, 2021

المصدر: RT