 
مباشر

مصر.. إحالة محاكمة تامر أمين بسبب "تصريحات الصعيد" لدائرة أخرى

متفرقات

مصر.. إحالة محاكمة تامر أمين بسبب
فيسبوك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0ap

قررت محكمة جنح مدينة نصر، إحالة محاكمة تامر أمين بسبب تصريحاته عن الصعيد، لدائرة أخرى للاختصاص الرقمي.

وطالب المحامي أشرف ناجي، وإسماعيل الرشيدي، مقيما الدعوى في جنحة مباشر بمعاقبة الإعلامي تامر أمين، بتهمة "إهانة الشعب المصري وتكدير السلم العام، ونشر أخبار كاذبة عن الشعب المصري خاصة أهل الصعيد".

إقرأ المزيد
السبت.. أولى جلسات محاكمة تامر أمين بدعوى
السبت.. أولى جلسات محاكمة تامر أمين بدعوى "إهانة الصعيد"

وكان الإعلامي تامر أمين تداول موضوع أزمة الزيادة السكانية في إحدى حلقات برنامجه على قناة النهار، وقال "أهل الصعيد والريف يشغلوا عيالهم وبناتهم خدامات"، لكنه اعتذر لاحقا عن ذلك الحديث.

ومن جانبها، أوقفت قناة "النهار"، البرنامج واعتذرت، كما بدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التحقيق في الواقعة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا