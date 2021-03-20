اعتقال رجل بزي الجيش الأحمر في مترو الأنفاق بموسكو

في حادثة طريفة شهدها مترو الأنفاق بموسكو، تدخلت الشرطة لاعتقال شاب بعد أن تعمد السير على قضبان المترو بزي جندي وقبعة للجيش الأحمر.

وقع الحادث في إحدى محطات المترو بموسكو، حيث ظهر رجل بزي الجيش الأحمر، يحمل حقيبة ظهر خلفه وهاتفا في يديه، كان يبحث عن مخرج، ويحاول السير داخل النفق المخصص للمترو.

دفع سلوك "الجندي الأحمر" الشرطة إلى التدخل، حيث قفز أحد عناصر الأمن الذي كان متواجدا في المحطة إلى سكة الحديد أسفل الرصيف وأخرجه من المكان المخصص فقط لقطار المترو.

المصدر: نوفوستي