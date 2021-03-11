بق الفراش يزعزع جاهزية غواصة نووية أمريكية

تعرضت غواصة USS Connecticut النووية الأمريكية لغزو جيوش بق الفراش.

أفادت بذلك بوابة Navy Times الإلكترونية الأمريكية التي قالت إن الحشرات دخلت متن الغواصة أثناء مناورات ICEX-2020 العسكرية التي شاركت فيها الغواصة في المحيط المتجمد الشمالي.

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وبعد ذلك كان أفراد طاقم الغواصة يحاولون على مدى أشهر تسميم الحشرات وطردها من الغواصة باستخدام أدوات مبتكرة. لكن كل محاولاتهم باءت بالفشل.

وقال مساعد رئيس طاقم الغواصة إن البق بدأ في حقيقة الأمر يجلد كل ليلة جسم كل بحار.

ولم تبدأ عملية التطهير واسعة النطاق في الغواصة إلا في فبراير الماضي، إذ أن القيادة لم تصدق أولا تقارير واردة من أفراد الطاقم لسبب عدم وجود أدلة واضحة على وجود البق في الغواصة.

واضطر البحارة نتيجة زحف الحشرات إلى النوم على الكراسي، ما تسبب في الإرهاق والتعب الدائمين لدى أفراد الطاقم وهدد جاهزية الغواصة.

المصدر: نوفوستي