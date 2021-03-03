مواطن أمريكي دخل المستشفى ليجري عملية قلب فأجروا له عملية ولادة قيصرية (صورة)

رفع مواطن أمريكي دعوى قضائية ضد مستشفى في ولاية كنتاكي للحصول على تعويض قدره مليون ومئتا ألف دولار وذلك بعد أن أجرى الأطباء له عن طريق الخطأ عملية ولادة قيصرية.

في التفاصيل، اتصل الأمريكي وايت، بعد تعرضه لنوبة قلبية على الإسعاف، خاصة وأنه يعاني من البدانة، ولديه تاريخ من أمراض القلب وبعد أن حضرت الإسعاف تم نقل الرجل إلى المركز الطبي في سانت ماثيوز، وهناك وقع الأوراق المطلوبة، ليأخذوه بالخطأ إلى قسم النساء والولادة ويخضع للتخدير، وقام الطبيب بإجراء العملية لكنه اكتشف أنه لا يوجد جنين ولا حتى رحم، لأن الشخص المخدر أمامه رجل أساسا وليس امرأة. حسب موقع " folkspaper".

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وكشفت التقارير الطبية أن الأطباء حاولوا إجراء عملية قيصرية للرجل البالغ من العمر 34 عاما، ووجدوا أنه لم يكن حاملا وليس لديه رحم.

وأكد وايت أنه مستعد لمقاضاة المستشفى، حيث كان عدم الاحتراف في ذروته وأجرى له الأطباء عملية ولادة قيصرية عن طريق الخطأ. وقال في حديثه للصحفيين "صرخت وكنت أشعر بالألم، فسألوني إذا كنت أرغب في التخدير، فقلت نعم".

وأفاد وايت بأن الأمر استغرق ما لا يقل عن نصف ساعة بعد الولادة القيصرية حتى يسأله الأطباء عما كان يفعله هناك ويشخصوا آلام صدره على أنها نوبة قلبية.

وتابع متسائلا "هل يمكن أن تمر أعضائي التناسلية دون أن يلاحظها أحد؟".

وقال محامي وايت، جيمس كولينز، للصحفيين: "عندما قبل موكلي عرض الطبيب بإجراء عملية قيصرية على نفسه، كان يشعر بألم شديد وتوتر ولم يستطع فهم ما كان يجري".

وبعد الخطأ الفادح والمضاعفات التي تسببوا بها للرجل، رفع وايت قضية ضد المستشفى وطالبهم فيها بتعويض قدره 1.2 مليون دولار.

المصدر: " folkspaper"