زعيم عصابة إجرامية يشتكي: كورونا أثر سلبا على أرباحنا

قال رئيس إحدى مجموعات الجريمة المنظمة في اليابان إن "الأعمال التجارية" التي يقوم بها تعرضت لضربة كبيرة بسبب جائحة كورونا التي أثرت سلبا على الأرباح.

وتشتهر المجموعة المعروفة باسم "ياكوزا"، بجني الأموال من خلال وسائل غير قانونية مثل المقامرة وتهريب المخدرات والإشراف أيضا على الأعمال التجارية المشروعة عبر تشغيل أكشاك الطعام خلال المهرجانات والأحداث، والتي تم إلغاؤها أو تقليص حجمها إلى حد كبير بسبب الجائحة.

وقال رئيس "ياكوزا" الذي لم يذكر اسمه لصحيفة "ديلي شينشو" إن الحفاظ على الدخل أثناء الوباء أصبح "مستحيلا"، مشيرا إلى "أننا في العادة نجني أرباحا كبيرة من الأشخاص الذين يزورون الأضرحة في نهاية العام والعام الجديد. لكن هذا العام بسبب كوفيد-19، أصبح الأمر مستحيلا".

وأضاف: "بالمقارنة مع السنوات السابقة، فإن أرباحنا ليست سوى ثلث ما نحققه في العادة"، مشيرا إلى أن "عدد أكشاك الطعام التي نشغلها قد تقلص بسبب الإجراءات الحكومية لمكافحة الوباء، بالإضافة إلى تضاؤل أعداد الحشود التي تزور الأضرحة".

المصدر: "ديلي ميل"