 
مباشر

صدفة تغير مستقبل صيادين يمنيين.. 45 مليون ريال سعودي في بطن حوت

متفرقات

صدفة تغير مستقبل صيادين يمنيين.. 45 مليون ريال سعودي في بطن حوت
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pvsm

غيرت صدفة مستقبل صيادي سمك من قرية الخيسة الساحلية، غربي مدينة عدن اليمنية، وذلك بعد عثورهم على حوت نافق في عرض البحر تبين أنه حوت العنبر الضخم.

إقرأ المزيد
معاناة الصيادين في الحديدة بسبب الحصار
معاناة الصيادين في الحديدة بسبب الحصار

ويعرف حوت العنبر بأنه يفرز مخرجات من معدته، نتيجة مرض ما يصيبه أو عقب نفوقه، لا تقدر هذه الإفرازات بأي ثمن، نظرا لأنها تدخل في صناعة العطور ومستلزماتها، وعلاج الكثير من الأمراض.

وحين أدرك الصيادون أن ما بأيديهم هو حوت العنبر، علموا حينها أنهم على موعد مع الثراء، بعد أن استخرجوا كمية ضخمة من إفرازات هذا الحوت، بلغت أكثر من 430 كيلوغراما.

صدفة تغير مستقبل صيادين يمنيين.. 45 مليون ريال سعودي في بطن حوت
al-ain

وعالميا، يصل سعر الكيلو غرام الواحد من العنبر، نحو 60 ألف دولار أمريكي، غير أن الكمية التي حصل عليها الصيادون الشباب، وصلت قيمتها إلى 45 مليون ريال سعودي، بحسب الصياد نغم سعيد صالح، أحد الصيادين المحظوظين.

صدفة تغير مستقبل صيادين يمنيين.. 45 مليون ريال سعودي في بطن حوت
al-ain

ويؤكد نغم لـ "العين الإخبارية" أن هذا "الرزق الذي ساقه الله لهم، جاء لإخلاصهم في طلب الرزق الحلال، وتركيزهم في عملهم بالصيد التقليدي، رغم وجود الكثير من سفن الاصطياد الدولية التي تقتحم المياه الإقليمية لليمن، وتجرف الثروة السمكية وتؤثر على عمل الصيادين التقليديين".

صدفة تغير مستقبل صيادين يمنيين.. 45 مليون ريال سعودي في بطن حوت
al-ain

وأشار الصياد إلى "أنهم تعرضوا للكثير من الابتزاز والمساومة من قبل بعض الجهات والشخصيات النافذة، للتنازل عما حصلوا عليه من كنز" مشيرا إلى "تكاتف أهالي الخيسة ووقوفهم إلى جانبهم، حتى تمت عملية بيع العنبر لأحد التجار الخليجيين".

وقال نغم إن هذا "الرزق سيغير حياته وحياة العشرات من الصيادين، بل وحتى أهالي وعائلات الصيادين، وهو خير من الله"، لافتا إلى اتفاقه مع الصيادين على خدمة قريتهم ومد إليها يد العون والمساعدة.

المصدر: العين الإخبارية

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا