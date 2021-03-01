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500 طائرة بدون طيار تضيء سماء مدينة صينية احتفالا بمهرجان الفوانيس التقليدي (فيديو وصور)

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500 طائرة بدون طيار تضيء سماء مدينة صينية احتفالا بمهرجان الفوانيس التقليدي (فيديو وصور)
Reuters
بكين
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أضاءت 500 طائرة بدون طيار، السماء ليلا، في مدينة قوانغتشو جنوب الصين ضمن فعاليات مهرجان الفوانيس الصيني التقليدي.

وشكلت الطائرات بدون طيار صور مجسم ثلاثي الأبعاد "لشهداء صينيين من أجل تكريم الجنود الشجعان على الحدود" وفقا لشبكة CGTN الصينية.

ووفقا للشبكة فقد احتضنت "مدينة قوانغتشو حاضرة مقاطعة قوانغدونغ بجنوب الصين سلسلة من أنشطة مهرجان الفوانيس على ضفاف بحيرة باي إي، حيث أضاءت 500 طائرة بدون طيار سماء الليل، وشكلت صورة رائعة على شكل فوانيس وحيوانات متنوعة فوق النهر، مما أضفى بريقا على مهرجان الفوانيس الصيني التقليدي".

500 طائرة بدون طيار تضيء سماء مدينة صينية احتفالا بمهرجان الفوانيس التقليدي (فيديو وصور)
CGTN ARABIC
500 طائرة بدون طيار تضيء سماء مدينة صينية احتفالا بمهرجان الفوانيس التقليدي (فيديو وصور)
500 طائرة بدون طيار تضيء سماء مدينة صينية احتفالا بمهرجان الفوانيس التقليدي (فيديو وصور)
500 طائرة بدون طيار تضيء سماء مدينة صينية احتفالا بمهرجان الفوانيس التقليدي (فيديو وصور)

المصدر: شبكة CGTN الصينية

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