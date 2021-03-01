قطة "تجبر" طائرة سودانية على الهبوط الاضطراري بعد مهاجمة الطاقم!

اضطرت طائرة إلى العودة نحو مطار العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أن هاجمت قطة، دخلت بطريقة ما إلى قمرة الطيارين بعد وقت قصير من إقلاعها، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكانت رحلة يوم الأربعاء، لشركة الخطوط الجوية السودانية "تاركو"، المتجهة إلى العاصمة القطرية الدوحة، تحلّق بطريقة روتينية تماما - حتى تسبب أمر غريب في حالة طارئة في الجو.

وبعد مغادرتها مطار الخرطوم الدولي، ظلت الطائرة في الجو لمدة نصف ساعة تقريبا عندما شوهدت قطة شرسة داخل مقصورة الطيار، وفقا لتقرير صادر عن منفذ الأخبار المحلي السوداني.

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ومن الواضح أن القطة لم تكن من أشد المعجبين بالطيران، لأنها تصرفت بعدوانية وهاجمت الطاقم. وعلى ما يبدو، بعد فشل كل المحاولات لكبح جماح القطة، اتخذ الطيار قرارا بالعودة بالطائرة إلى العاصمة السودانية.

وفي سعيها للتحقيق في القصة المثيرة، وردت معلومات تفيد بأن الطائرة أمضت ليلة في حظيرة الطائرات بمطار الخرطوم قبل الرحلة. واقترح مصدر مطلّع أن القطة تسللت على الأرجح إلى متن الطائرة أثناء التنظيف أو المراجعة الهندسية واختبأت داخل المقصورة لمفاجأة الطيارين لاحقا.

وبقدر ما قد يبدو الحادث محيرا، فهذه ليست أول محاولة "غريبة" من هذا النوع. ففي عام 2004، أُجبرت طائرة ركاب بلجيكية على متنها 62 شخصا على العودة إلى بروكسل بعد أن دخل قط قمرة القيادة خلال هروب غير مبرر من حقيبة سفر. وتسلل القط المجهد إلى مقصورة الطيار عند تقديم الوجبة إلى الطاقم، ثم أصبح "عدوانيا للغاية وخدش مساعد الطيار"، ما أدى إلى هبوط غير متوقع.

وفي العام نفسه، وقع هجوم قطط يبدو أنه غير ذي صلة على متن شركة النقل البنغلاديشية الوطنية. وبحسبما ورد تم تقديم الإسعافات الأولية للطيار بعد أن انقض عليه قط ضال - ولكن الطاقم قرر إكمال الرحلة بغض النظر. وتمكن المهاجم بعد ذلك بشكل غريب من الإفلات من الأمن وهرب، ليتم القبض عليه في المطار بعد ساعات.

المصدر: RT