الشيف التركي بوراك يخيف الرئيس الشيشاني قديروف! (فيديو)

مازح الشيف التركي الشهير بوراك الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، متظاهرا بأنه سيسقط صينية ضخمة على الرئيس.

ويظهر في فيديو نشره بوراك عبر "إنستغرام" كيف يقدم الطعام لقديروف عندما بدا وكأنه كاد يُسقط الصينية الضخمة لإخافة الضيوف. وعلم قديروف أن ما يحدث هو في الحقيقة مزحة، معربا عن إعجابه بنهج الشيف بوراك.

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 8 ملايين مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب منذ أن نشره الشيف بوراك يوم الأربعاء.