لأغراض ترفيهية.. إضفاء الشرعية على الماريخوانا في ولاية فرجينيا

قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن المشرعين في ولاية فرجينيا، أقروا يوم أمس، مشروع قانون حول إضفاء الشرعية على تعاطي الماريخوانا لأغراض ترفيهية، اعتبارا من عام 2024.

ونوهت الصحيفة، بأن مجلس النواب في هذه الولاية، صوت لصالح المبادرة المذكورة، بأغلبية 48 صوتا، وعارضها 43 نائبا. وفي مجلس الشيوخ بولاية فيرجينيا، كان الفارق صوتا واحدا فقط - 20 مقابل 19.

وذكرت الصحيفة، أنه تم تمرير مشروع القانون، لأن الديمقراطيين يسيطرون حاليا على مجلسي الهيئة التشريعية في الولاية، وأكدت أن الجمهوريين في المجلس لم يصوتوا لصالح الوثيقة.

والآن تم إرسال هذه الوثيقة، للتوقيع عليها، إلى حاكم الولاية الديمقراطي رالف نورتام، الذي أعلن سابقا تأييده لها.

بموجب هذه المبادرة، سيصبح من الممكن الحصول على الماريخوانا بشكل قانوني اعتبارا من يناير 2024.

في الوقت الراهن، يجري فرض غرامة إدارية لا تزيد عن 25 دولارا على امتلاك الماريخوانا. وقد يبدأ البيع القانوني للقنب الهندي في عام 2024. كما سيسمح بزراعته في المنزل.

واعتبارا من يوليو من هذا العام، ستباشر سلطات الولاية، بتشكيل مديرية خاصة لكي تشرف على تداول الماريخوانا.

المصدر: تاس