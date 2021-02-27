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رئيس تركمانستان يقترح تسمية المواليد الجدد باسم عشق آباد

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رئيس تركمانستان يقترح تسمية المواليد الجدد باسم عشق آباد
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رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف
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دعا رئيس تركمانستان قربانقلي بردي محمدوف المواطنين إلى تسمية الأطفال بأسماء تشير إلى اسم عاصمة البلاد عشق آباد، وذلك إحياء لمرور 140 عاما على تأسيس المدينة يوم 25 مايو المقبل.

واقترح رئيس الدولة أن يحمل البنون الذين سيرون النور في هذا اليوم اسمي "بايتاغت" (أي "العاصمة" باللغة التركمانية) و"عشق آباد"، أما البنات فاقترح لهن اسمي "مرجان" و"مايا".

ووجه بردي محمدوف السلطات بتحضير هدايا لمواليد المستقبل.

المصدر: "راديو سبوتنيك"

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