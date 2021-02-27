تركيا.. عجل قزم يحظى بـ"عناية منزلية" بعد ولادته

حظي عجل قزم ولد بوزن 10 كيلو غرام برعاية خاصة كالأطفال في منزل مربيه، بولاية سينوب شمال تركيا.

وقرر علي قيران الذي يمتهن تربية العجول بقضاء صفا، أن يربي العجل المولود حديثا كأحد أطفاله داخل المنزل إثر ولادته بوزن 10 كيلو غرام، في حين أن متوسط وزن العجول عند الولادة يتراوح بين 40 و 60 كيلو غراما.

وفي حديث لوكالة "ألأناضول" أشار قيران إلى أن "حالات الولادة كهذه نادرة جدا، وهي بسبب خلل في جينات العجل".

وأوضح أن العجل المولود بحاجة لرعاية خاصة لكي يبقى على قيد الحياة، وفي حال بقي فإن حجمه سيكون أصغر، بمعدل 1 إلى 10 من حجم أقرانه.

وقال قيران: "عند ولادته أصبنا بالدهشة كان صغير الحجم ولا يستطيع الوقوف على قدميه الأماميتين، من المستحيل أن يعيش في الحظيرة، لذا قررنا تربيته في المنزل، ونحن نرعاه كأحد أطفالنا".

المصدر: "الأناضول"