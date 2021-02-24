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يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)

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يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)
Reuters Christian Charisius
يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش "Eclipse"
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شوهد يخت مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش، الفاخر الجديد، والذي تبلغ تكلفته 430 مليون جنيه إسترليني، للمرة الأولى، مع اقتراب الانتهاء منه، في حوض بناء السفن الألماني.

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وسيجري اليخت ( المسمى "Solaris")، الذي يبلغ ارتفاعه 460 قدما، والمجهز بمهبط للطائرات العمودية وبحوض سباحة، تجارب بحرية، قبل أن يبحر فيه مالك تشيلسي، البالغ من العمر 54 عاما، هذا الصيف، بحسب "دايلي ميل".

يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)

تم تصوير "Solaris" محاطا بالسقالات والرافعات في نهاية ديسمبر، عندما اقترب من الانتهاء في حوض بناء السفن "Lloyd Werft" في بريمرهافن، بشمال بريمن.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" إن هذا اليخت سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)

وتم تجهيز يخت الملياردير الروسي المكون من ثمانية طوابق، بـ48 كابينة، وهو قادر على استيعاب 36 ضيفا، بالإضافة إلى 60 من أفراد الطاقم.

وسيتمتع "Solaris" بسرعة قصوى تبلغ 18 عقدة (نحو 20 ميلا في الساعة)، ويتميز بمنطقة نادي شاطئي خارجي، مع جاكوزي و نادي لمرافقة حمام السباحة.

يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)

ويحتوي اليخت الفاخر على محركين كهربائيين عاليي التقنية، يطلق عليهما "Azipods"، حيث يمكن للمراوح فائقة الكفاءة أن تدور بزاوية 360 درجة، مما يوفر قدرة لا تصدق على المناورة، ويجعل الدفة غير ضرورية.

يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)

على الرغم من حجمه المذهل، فإن هذا اليخت الجديد أصغر في الواقع من اليخت الفائق الذي يمتلكه أبراموفيتش ( باسم "Eclipse") الذي يبلغ طوله 533 قدمًا.

يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)

بالإضافة إلى "Solaris" و "Eclipse"، يذكر أن الروسي كان يمتلك في السابق ما لا يقل عن خمسة يخوت عملاقة أخرى.

يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)

المصدر: "دايلي ميل"

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