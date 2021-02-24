يخت الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش الجديد يظهر للمرة الأولى في حوض بناء السفن الألماني (صور)

شوهد يخت مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، رومان أبراموفيتش، الفاخر الجديد، والذي تبلغ تكلفته 430 مليون جنيه إسترليني، للمرة الأولى، مع اقتراب الانتهاء منه، في حوض بناء السفن الألماني.

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وسيجري اليخت ( المسمى "Solaris")، الذي يبلغ ارتفاعه 460 قدما، والمجهز بمهبط للطائرات العمودية وبحوض سباحة، تجارب بحرية، قبل أن يبحر فيه مالك تشيلسي، البالغ من العمر 54 عاما، هذا الصيف، بحسب "دايلي ميل".

تم تصوير "Solaris" محاطا بالسقالات والرافعات في نهاية ديسمبر، عندما اقترب من الانتهاء في حوض بناء السفن "Lloyd Werft" في بريمرهافن، بشمال بريمن.

وقال مصدر لصحيفة "ذا صن" إن هذا اليخت سيتم إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام.

وتم تجهيز يخت الملياردير الروسي المكون من ثمانية طوابق، بـ48 كابينة، وهو قادر على استيعاب 36 ضيفا، بالإضافة إلى 60 من أفراد الطاقم.

وسيتمتع "Solaris" بسرعة قصوى تبلغ 18 عقدة (نحو 20 ميلا في الساعة)، ويتميز بمنطقة نادي شاطئي خارجي، مع جاكوزي و نادي لمرافقة حمام السباحة.

ويحتوي اليخت الفاخر على محركين كهربائيين عاليي التقنية، يطلق عليهما "Azipods"، حيث يمكن للمراوح فائقة الكفاءة أن تدور بزاوية 360 درجة، مما يوفر قدرة لا تصدق على المناورة، ويجعل الدفة غير ضرورية.

على الرغم من حجمه المذهل، فإن هذا اليخت الجديد أصغر في الواقع من اليخت الفائق الذي يمتلكه أبراموفيتش ( باسم "Eclipse") الذي يبلغ طوله 533 قدمًا.

بالإضافة إلى "Solaris" و "Eclipse"، يذكر أن الروسي كان يمتلك في السابق ما لا يقل عن خمسة يخوت عملاقة أخرى.

المصدر: "دايلي ميل"