بفضل قدم صناعية من طبيب أسنان أسترالي..حيوان كوالا يتمكن من الجري والقفز

أصبح بإمكان حيوان الكوالا الذي أطلق عليه اسم "تريامف"، المولود بثلاث أقدام فقط، القفز والجري منذ تركيب قدم صناعية له، صنعها طبيب أسنان في المنطقة.

وقالت الممرضة البيطرية مارلي كريستيان، اليوم الاثنين، إنها أنقذت حيوان الكوالا الصغير في شمال ولاية نيو ساوث ويلز بأستراليا عام 2017، بعد أن عثرت عليه بجوار أمه وهي في النزع الأخير، ولم يكن له سوى ثلاث أقدام وعظمة بارزة في مكان القدم الرابعة.

وأضافت في معرض تفسير كيف أصبح تريامف حيوانا مكتملا تماما بمجرد تركيب القدم الصناعية له :"ما إن ركبت له هذا النعل وقفز قفزته الصغيرة تلك حتى انطلق يجري ويقفز. لقد سالت دموعي بالفعل".

وتابعت "هذا أفضل شيء حدث على الإطلاق".

وكانت الممرضة قد أصبحت أبرز القائمين على رعاية تريامف، في مركز أصدقاء الكوالا في ليزمور جنوبي برزبين، وفي الوقت نفسه ظلت تبحث عن حل للعيب الخلقي الذي كان يعاني منه.

وحاولت شركة أمريكية متخصصة في الأطراف الصناعية للحيوانات صنع قدم له لكنها لم تنجح بعد عدة محاولات.

وأخيرا وجدت الممرضة الحل عند جون دولمان، طبيب تركيبات الأسنان، الذي سمع بمحنة تريامف وتطوع لحلها. ويعمل الطبيب على تحسين تصميمه، لكنه قال إن الكوالا "يبدو مرتاحا جدا" بالقدم الصناعية الحالية.

وسيتعين أن يقضي تريامف، البالغ من العمر نحو خمس سنوات الآن، بقية حياته في الأسر وعلى الأرجح في رعاية الممرضة كريستيان.

المصدر: رويترز