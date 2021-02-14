زفاف جماعي على ظهور الفيلة في تايلاند بمناسبة عيد الحب

احتفل 104 عشاق بزواجهم على ظهور الفيلة في تايلاند، حيث نظمت مراسم زفاف جماعي سنوية تقام في حديقة للنباتات شرقي بانكوك بمناسبة عيد الحب.

وقادت فرقة موسيقية وراقصات موكب الفيلة والمقبلين على الزواج وأشرف مسؤول محلي كبير كان على ظهر فيل على توقيع أوراق عقود القران.

Reuters CHALINEE THIRASUPA

وقال باتيبات بانتانون (26 عاما) الذي عقد قرانه على عروسه البالغة من العمر 23 عاما: "أفكر منذ وقت طويل في أنني إذا كنت سأوقع أوراق الزواج يوما ما فلا بد أن يكون الحدث استثنائيا".

وعقد القران على ظهور الفيلة حدث سنوي في حديقة نونج نوتش الاستوائية بمقاطعة تشونبوري وعادة ما يجتذب 200 من الراغبين في دخول القفص الذهبي.

لكن عدد المشاركين هذا العام انخفض بسبب جائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"