في عيد الحب.. امرأة تمنح زوجها هدية غريبة وتحصد أكثر من 4 ملايين مشاهدة

حصل مقطع فيديو نشرته مستخدمة تطبيق "تيك توك" غلوريا، على أكثر من 4 ملايين مشاهدة، يبين هدية ستقدمها لزوجها بمناسبة عيد الحب، وهي صور للفتيات اللواتي أعجب بصورهن في "إنستغرام".

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وعلقت غلوريا على مقطع الفيديو بسؤال: "ماذا أحضرت لرجلك بمناسبة عيد الحب؟".

لا يظهر الفيديو في بدايته ما الذي اشترته غلوريا لزوجها، حيث أنها ظهرت وهي تغلف بعض العبوات الواقية في ورق أحمر لإنشاء طرد.

وقالت غلوريا وهي تعرض الهدية: "نظرا لأن الجميع يشاركون ما يحصلون عليه في يوم عيد الحب، فأعتقد أنني سأشارك ما لدي".

وأضافت: "أحضرت لزوجي هذا الصندوق الصغير اللطيف، وملأته بصور كل الفتيات اللواتي أعجب بصورهن في إنستغرام، أتمنى أن يحبه!

المصدر: "دايلي ميل"