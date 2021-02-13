"صرصور الحب".. طريقة جديدة للاحتفال بالفالانتين بنيويورك! (صورة)

أتاحت حديقة حيوانات "برونكس" بمدينة نيويورك للراغبين في الاحتفال بعيد الحب طريقة مبتكرة، تتمثل بإطلاق اسم الحبيب على صرصور من نوع "الفحاح" المدغشقري لتكريس حبه إلى الأبد.

وكتبت الحديقة عبر موقعها الإلكتروني: "أطلقوا اسم حبيبكم على الصرصور لمناسبة عيد الحب، لأن الصراصير... تدوم أبدا".

ومقابل 15 دولارا، يمكن لأي شخص أن يهدي الحبيب الحالي، أو السابق، شهادة تثبت تسمية صرصور باسمه.

What’s that hissing noise? It’s the Madagascar hissing cockroach we named after you! Happy Valentine’s Day from the Bronx Zoo @ralphmacchio! #NameARoachpic.twitter.com/YLB0n4WUQu — Bronx Zoo (@BronxZoo) February 11, 2021

وتحتفي الحديقة التي أطلقت هذه الشهادات سنة 2011 وتتيحها سنويا لمناسبة عيد الحب، بطرق مختلفة بهذا الجنس من الصراصير المستوطنة في جزيرة مدغشقر، إذ يمكن شراؤها على شكل حيوانات قماشية في مقابل 35 دولارا أو المشاركة بندوات عبر الفيديو تتيح لقاء صرصور فحاح مدغشقري والتحدث إلى خبير في هذه الحشرات في مقابل 60 دولارا. وقد نفدت كل المنتجات المستوحاة من هذه الحيوانات أمس الجمعة.

المصدر: موقع حديقة "برونكس"