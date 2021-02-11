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أنت على الأقل لست قطا: موقف طريف في اجتماع عبر الإنترنت للجنة بمجلس النواب الأمريكي

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أنت على الأقل لست قطا: موقف طريف في اجتماع عبر الإنترنت للجنة بمجلس النواب الأمريكي
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ظهرت المزيد من المشاكل في الولايات المتحدة أثناء عمليات البث من خلال خدمات "زووم"، وهذه المرة ظهرت صورة مشرع أمريكي مقلوبة رأسا على عقب.


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ولم يخل المشهد من طرافة، حيث لم يتمكن توم إمير، العضو في الكونغرس، من ضبط الإعدادات بالشكل الصحيح، فظهرت صورته مقلوبة على الشاشة خلال اجتماع للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

 

ولم يستطع المشرع الأمريكي لفترة طويلة إعادة صورته في البث على الإنترنت إلى وضعها الطبيعي، ما أثار موجة من التعليقات الساخرة من زملائه، ودفع البعض إلى القول: "أنت على الأقل لست قطا".

ويقصد من ذلك ما حدث مع رود بونتون، وهو محام من تكساس كان مثل أمام القاضي في جلسة استماع عبر الإنترنت مرتديا قناع قطة، وواجه أيضا مشاكل في التعامل مع خدمة زووم، ولقي المشهد صدى واسعا على شبكة الإنترنت.

المصدر: نوفوستي

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