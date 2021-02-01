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في واقعة مثيرة.. 4 مسافرين يتناولون 30 كيلوغراما من البرتقال قبل انطلاق رحلتهم

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في واقعة مثيرة.. 4 مسافرين يتناولون 30 كيلوغراما من البرتقال قبل انطلاق رحلتهم
Reuters
صورة تعبيرية
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قام 4 مسافرين من الجنسية الصينية، بتناول 30 كيلوغراما من البرتقال، في أحد المطارات قبل انطلاق رحلتهم، في واقعة مثيرة.

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وتناول المسافرون الأربعة هذه الكمية من البرتقال قبل انطلاق رحلتهم، لتجنب دفع رسوم الأمتعة الزائدة على متن الطائرة.

إلا أن الأمر لم ينته هنا، فقد أصيبوا جميعهم بقرحة شديدة في المعدة، حيث لم يستغرق منهم أكل كل هذه الكمية أكثر من 30 دقيقة.

وبحسب مصادر من مطار كونمينغ تشانجشوي الدولي في مقاطعة يونان الصينية، فإن المبلغ الذي توجب على المسافرين دفعه في حال أرادوا أخذ البرتقال معهم يصل لنحو 47 دولارا، أي أكثر بستة أضعاف من سعر البرتقال.

وقال أحد هؤلاء المسافرين إنهم وقفوا هناك، وأكلوا كل شيء، ولم يستغرق الأمر سوى نحو 30 دقيقة مضيفا "لا نريد تناول البرتقال أبدا مرة أخرى".

المصدر: صحيفة "independent" البريطانية

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