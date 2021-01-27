تطوير رقعة تمتص التكثيف داخل علب الطعام وتحافظ على المحتويات طازجة أثناء النقل!

صمم باحثون رقعة جديدة لمنع تلف الطعام الموضوع في علب النقل الخاصة، توضع من داخل الغطاء لعلبة الطعام وتمتص التكثيف، ما يحافظ على المحتويات طازجة أثناء النقل.

ومن المتوقع أن تكلف الرقع دولارين فقط لحزمة من 10، ما يشير إلى أنها يمكن أن تقدم للمطاعم طريقة مناسبة للميزانية للحفاظ على طعام عملائها طازجا.

وطُوّرت الرقع من قبل شركة SAVRpak الناشئة في كاليفورنيا، وتعمل عن طريق إزالة الرطوبة داخل علب الوجبات الجاهزة.

وأوضحت SAVRpak على موقعها الإلكتروني: "التكثيف هو عدو الطعام الطازج. ولكن كل الأطعمة تخلق التكثيف - سواء كانت بطاطس مقلية أو أجنحة دجاج أو سلطة. إن ابتكار SAVRpak الحاصل على براءة اختراع هو عبارة عن رقعة تقشير وعصا مجمدة تفرض الرطوبة من هواء الحاوية قبل أن تتحول إلى تكثيف. ثم تحبس الرقعة الرطوبة لإبقائها بعيدة عن طعامك".

ووفقا للشركة، يمكن أن تقلل الرقع الرطوبة في عبوات الطعام بنسبة تصل إلى 45%، ما يحافظ على الطعام طازجا وهشا.

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ويحتوي الهواء على رطوبة تتكثف عندما يصل إلى "نقطة الندى" - وهي درجة الحرارة التي لا يمكن عندها الاحتفاظ بكل بخار الماء.

وأوضح مصمموها: "وفقا لقوانين الديناميكا الحرارية، يوجد SAVRpak المجمد عند درجة حرارة أقل من نقطة الندى ويسحب الرطوبة من الهواء بنشاط. ويوفر الثلج الموجود داخل الرقعة قوة استخراج إضافية، ما يحافظ على طعامك طازجا من دون مواد كيميائية ضارة".

وأضافت SAVRpak: "الثلج في الرقع لن يجعل الطعام الساخن باردا. ببساطة، يتطلب الأمر طاقة لإخراج البخار من الهواء أكثر مما تتطلبه لجعل الجليد يذوب. وبينما يقلل SAVRpak من الرطوبة، فإنه يخفض فقط درجة الحرارة المحيطة بنسبة 5٪".

وتُستخدم الرقع بالفعل من قبل العديد من موزعي المواد الغذائية والمطاعم في سان دييغو.

ولم تعلن الشركة بعد عن أي خطط للتوسع خارج الولايات المتحدة.

المصدر: ديلي ميل