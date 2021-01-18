شاهد.. النجم المصري مينا مسعود ينشر مقطعا من مغامرته في هرم الجيزة الأكبر

نشر النجم المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم ديزني الشهير "علاء الدين" فيديو قصيرا على "إنستغرام" عن مغامرته داخل الهرم الأكبر في الجيزة.

واصطحب النجم العالمي متابعيه على "انستغرام" من خلال الفيديو، حيث شاهدوا الممرات الداخلية للهرم وحجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو.

وأعرب مسعود عن إعجابه وحبه الشديد للأهرامات وأبو الهول، وشغفه بالحضارة المصرية العريقة.

واختتم الفيديو بجملة: "إن استطعت أن تبني هرما فأنت تستطيع أن تفعل أي شيء".

ناصر حاتم

المصدر: RT