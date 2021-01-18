موسكو تشهد بردا غير مسبوق في ليلة عيد الغطاس

تشهد موسكو في ليلة 18 إلى 19 يناير الجاري بردا لم يسبق له مثيل خلال 5 أعوام ماضية.

وقال رئيس هيئة الأرصاد الجوية الروسية، رومان ويلفاند، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن درجة الحرارة في هذه الليلة تنخفض في بعض أحياء موسكو ومقاطعة موسكو إلى 26 درجة مئوية تحت الصفر، ما يعتبر أدنى معدل درجة حرارة لهذا اليوم بالذات بـ7 درجات مئوية بالنسبة إلى منطقة موسكو.

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يعتبر يوم 19 يناير من أهم أعياد الكنيسة الأرثوذكسية، ويرمز إلى دخول الإنسان الحياة المسيحية عقب مباركة الماء بطريقة أو بأخرى. ويعد سر المعمودية أحد الأسرار السبعة المقدسة في الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.

يحتفل المسيحيون الأرثوذكس في روسيا وغيرها من الدول الثلاثاء 19 يناير بعيد الغطاس، وهو من أهم الأعياد المسيحية وتعود جذوره إلى تعميد المسيح في نهر الأردن.

ويعتقد المسيحيون أن المياه ليلة العيد في كل المسطحات المائية على الأرض، تتحول بمعجزة ربانية إلى مياه شافية تكتسب خصائص علاجية. وفي روسيا على الرغم من البرد الشديد في هذه الفترة عادة، يحرص المواطنون على الغطس في مياه البحيرات والأنهار المتجمدة، بهدف استشفاء الجسد والروح.

هذا واستبعد طبيب الأمراض الطبية الروسي، يفغيني تيماكوف، الإصابة بكوفيد - 19" أثناء الاغتسال في بركة الماء البارد في الهواء الطلق قائلا إن الصقيع يقتل الفيروس ويقوي مناعة الإنسان.

المصدر: تاس