لص سرق سيارة امرأة في الولايات المتحدة.. ثم عاد ووبخها بسبب طفلها

أفادت الشرطة بولاية أوريغون الأمريكية، بأن لصا سرق سيارة، ثم اكتشف طفلا صغيرا بمقعدها الخلفي، عاد إلى صاحبة السيارة وأعطاها طفلها، ومن ثم لاذ بالفرار مكملا عملية السرقة.

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وقال مات هندرسون، المتحدث باسم شرطة مدينة بيفرتون، حيث تمت السرقة: "في الواقع، لقد حاضر (السارق)، الأم على ترك الطفل في السيارة، وهددها باستدعاء الشرطة لها".

وفي إطار الحديث عن عملية السرقة، أشار هندرسون إلى أن "الأم أوقفت السيارة أمام الباب الأمامي لمحل تجاري، ودخلت لتشتري غالونا من الحليب وبعض اللحوم، ولم تكن على بعد أكثر من 15 قدما من السيارة، ولكنها ارتكبت خطأ فادحا"، لافتا إلى أنها تركت المحرك يعمل والأبواب مفتوحة.

وفي وصف الحادث، اعتبر هندرسون أنه "جريمة فرصة"، حيث "رأى اللص السيارة غير مقفلة وكانت بها المفاتيح، ولكن سرعان ما أدرك اللص أن طفلا يبلغ من العمر 4 سنوات كان جالسا في مقعد معزز خلفه، استدار في ساحة انتظار المجاورة، وعاد إلى الأم لتوبيخها لتركها الطفل في السيارة، وأمرها بإخراج الطفل من السيارة، ونفذت هي الأمر، ومن ثم شرع في قيادة السيارة المسروقة".

وتابع قائلا: "نحن ممتنون لأنه أعاد الطفل الصغير، ولأن كان لديه أخلاق للقيام بذلك".

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أن ما فعلته الأم "لم يكن جريمة"، وأضاف: "كانت على مرأى ومسمع من طفلها، لكنها تركت السيارة تعمل، لذا على الفرد أن يتخذ خطوة إضافية، ويأخذ المفاتيح معه، إنه تذكير جيد لاتخاذ مزيد من الحذر، عندما يكون لدينا أطفالنا الصغار".

المصدر: "أوريغون لايف"