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مسؤولتان سعوديتان ترفضان خلع معطفيهما خلال لقاء لافروف

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مسؤولتان سعوديتان ترفضان خلع معطفيهما خلال لقاء لافروف
Sputnik
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امتنعت سيدتان في وفد وزير الخارجية السعودي عن خلع معطفيهما خلال المباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو اليوم، خشية الصقيع المخيم على المدينة رغم دفئ المكان.

وشعرت المسؤولتان على ما يبدو بقسوة الصقيع الروسي، حيث انخفضت درجات الحرارة في موسكو اليوم إلى ما دون 14 درجة مئوية تحت الصفر مع تساقط كثيف للثلوج.

وفضلت الضيفتان عدم خلع معطفيهما حتى بعد وصول الوفد إلى دار استقبال الدبلوماسيين الأجانب التابع لوزارة الخارجية حيث اجتمع بالوفد السعودي لافروف ودبلوماسيون روس آخرون.

وتوجه لافروف في مستهل الاجتماع إلى السيدتين للاطمئنان على ما إذا كانتا لا تعانيان من البرد.

وكان باقي أعضاء الوفد السعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان يرتدون خلال الاجتماع ملابس رسمية تقليدية.

المصدر: RT

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