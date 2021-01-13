انفجار نيزك في سماء شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

سجل العلماء الروس تحطم نيزك في الغلاف الجوي للأرض فوق منطقة شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شمال شرق روسيا.

أعلن ذلك مدير فرع كامتشاتكا التابع لمركز الأرصاد الجيوفيزيائية لدى أكاديمية العلوم الروسية، دانيلا تشيبروف، الذي قال إن خبراء المركز بدأوا في البحث عن آثار لدخول النيزك طبقات الغلاف الجوي للأرض بعد أن تلقوا مقطع فيديو سجله شهود العيان ونشروه على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد سجل الفيديو تحليق النيزك في سماء شبه جزيرة كامتشاتكا وانفجاره.

وأوضح أن الخبراء في محطة الموجات تحت الحمراء الواقعة في بلدة (ناتشيكي) بغرب كامتشاتكا سجلوا دخول النيزك الغلاف الجوي للأرض الساعة 8.09 يوم 11 يناير الجاري بالتوقيت المحلي (الساعة 23.09 يوم 10 يناير بتوقيت موسكو). كما سجلوا تحليق النيزك قبل انفجاره في الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي والذي استغرق 55 ثانية.

وحسب الخبير، فإن تلك الأرصاد تسمح للخبراء باستنتاج مفاده بأن قطر النيزك بلغ 10 أمتار. أما الطاقة الناجمة عن انفجاره فبلغت ما يقارب 5 أطنان من مادة التروتيل المتفجرة.

المصدر: نوفوستي