رياضي روسي يقطع مسافة 100 كلم دعما لطفل مصاب بالعمود الفقري

يركض الملاكم الروسي المعروف، روسلان بروفودنيكوف، إلى مسافة 100 كلم، ماراثونا خيريا، في منطقة (خانتي مانسي) بسيبيريا والتي تتميز بمناخها القاسي.

وذلك لمساعدة طفل صغير يعاني من مرض ضمور العضلات الشوكي.

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أعلن ذلك الملاكم في مدونته على "إنستغرام"، حيث قال إنه ينوي أن يقطع مسافة 100 كيلومتر ليصل من بلدة (بيريوزوفو) إلى بلدة (إغريم) في سيبيريا حيث انخفضت درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر. وذلك ليلفت انتباه كل من يريد مساعدة الأطفال المرضى إلى مشاكل واجهها طفل صغير من أهالي سيبيريا.

ويجري الملاكم الروسي ماراثونه دعما لطفل يدعى، كوستيا، البالغ من العمر عامين، يحتاج إلى تعاطي دواء تكلف الحقنة الواحدة منه نحو 180 مليون روبل ، ما يعادل 2.4 مليون دولار.

وقال الملاكم إنه متأكد من أن ماراثونه سيساعد والدي الطفل في جمع ما يكمل الأموال اللازمة (نحو 160 مليون روبل) لشفاء ابنهما.

يذكر أن عدد الأطفال الصغار المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكي بلغ في روسيا 3 آلاف شخص.

جدير بالذكر أن، روسلان بروفودنيكوف، هو بطل العالم السابق بالملاكمة في الوزن الخفيف حسب تصنيف WBO حيث أجرى 30 نزالا فاز في 25 منها، بما في ذلك 18 فوزا بالضربة القاضية.

المصدر: لايف. رو