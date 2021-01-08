"فنان العرب" يتلقى لقاح كورونا ويوجه "رسالة للجميع"
Reuters
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نشر الفنان السعودي، محمد عبده، مقطع فيديو لحظة تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، موجها "رسالة للجميع".
وشارك الفنان مقطع الفيديو مع متابعيه عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" في أثناء تلقيه اللقاح.
#المملكه_lلعربية_السعودية#وزارة_الصحة#لقاح_كوفيد_19pic.twitter.com/eJaeagLo71— محمد عبده (@Mohammed_Abdu) January 8, 2021
ودعا الفنان عبر تصريحاته لأحد وسائل الإعلام العربية عقب تلقيه اللقاح مباشرة، "الجميع إلى تلقي اللقاح"، مؤكدا أن "حالته جيدة".
الفنان #محمد_عبده@Mohammed_Abdu يتلقى لقاح #كورونا في مركز التطعيم بـ #جدة، ويدعو لعدم التخوف من أخذه.— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 8, 2021
عبر: @sultan_mr_pic.twitter.com/Af21zfCVlQ
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي