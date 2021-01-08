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"فنان العرب" يتلقى لقاح كورونا ويوجه "رسالة للجميع"

متفرقات

Reuters
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نشر الفنان السعودي، محمد عبده، مقطع فيديو لحظة تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، موجها "رسالة للجميع".

وشارك الفنان مقطع الفيديو مع متابعيه عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" في أثناء تلقيه اللقاح.

ودعا الفنان عبر تصريحاته لأحد وسائل الإعلام العربية عقب تلقيه اللقاح مباشرة، "الجميع إلى تلقي اللقاح"، مؤكدا أن "حالته جيدة".

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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