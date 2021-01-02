أكبر معمرة على وجه الأرض تحتفل بعيد ميلادها

قالت قناة NHK، إن السيدة اليابانية كين تاناكا، التي تعتبر أكبر معمرة على الأرض، احتفلت اليوم السبت بعيد ميلادها الـ 118.

ولدت تاناكا، في 2 يناير عام 1903. واعتبارا من عام 2018، باتت تحمل لقب "أقدم سكان الأرض".

في نوفمبر من العام الماضي، ذكرت صحيفة "ماينيتشي"، أن أكبر معمرة على وجه الأرض، يجب أن تشارك في مايو 2021، في تتابع الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب في طوكيو.

World's oldest woman celebrates 118th birthday https://t.co/JwNjqHGLbp — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 2, 2021

ووفقا للخطة، ستقطع تاناكا في 11 مايو، 200 متر على كرسي متحرك وبيدها الشعلة الأولمبية.

وستجري الألعاب الأولمبية في طوكيو، في الفترة من 8 يوليو إلى23 أغسطس عام 2021.

المصدر: نوفوستي