اختفى من الولايات المتحدة ورومانيا.. جسم معدني غامض يظهر في بريطانيا (صورة + فيديو)

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة أن مسلة معدنية غامضة ظهرت بالقرب من سالزبوري في ويلتشير ببريطانيا.

وهذا الظهور هو الأحدث للمسلة المعدنية الغامضة في جميع أنحاء العالم.

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وتم رصد الهيكل الذي يبلغ ارتفاعه ثمانية أقدام في Laverstock Downs في وقت مبكر من يوم رأس السنة الجديدة بواسطة مصور ITV West Country جون سكاميل بينما كان يمشي مع كلب العائلة.

وقال جون سكاميل "اعتقدت أن هذا كان رائعا.. لقد سمعت عن الأحجار المتراصة التي تظهر في غلاستونبري تور وجزيرة وايت والولايات المتحدة ولكن وجود واحد في داونز هو مفاجأة رائعة في يوم السنة الجديدة".

وتعد المسلة المعدنية الغامضة التي ظهرت في بريطاينا من أحدث الهياكل المماثلة التي ظهرت حول العالم في ظروف غامضة في الشهر الماضي أو نحو ذلك، حيث كانت هناك مشاهد مماثلة في إيرلندا وبلجيكا ويوتا وكاليفورنيا ورومانيا، بالإضافة إلى دارتمور وغلاستونبري تور وشاطئ كومبتون على جزيرة وايت.

وحققت هذه الاكتشافات الغريبة انتشارا كبيرا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وقد توقف كثيرون عند أوجه الشبه مع المسلات الغريبة من خارج كوكبنا في فيلم ستانلي كوبريك "أوديسي الفضاء 2001"، علما أن هذه المنشآت الغامضة سرعان ما كانت تختفي بعيد ظهورها.

New monolith for the new year on the Laverstock Downs, near Salisbury @itvwestcountrypic.twitter.com/KfDC7oHgZv — Jon Scammell (@JonScammell) January 1, 2021

المصدر: وكالات