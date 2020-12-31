نجل السفير البريطاني يدخل "عالم الإبل" بناقة سعودية

أهديت ناقة لم تكمل عامها الأول، لنجل السفير البريطاني بالسعودية نيل كورومبتون وذلك دعما له، بعد إعلانه عن رغبته في دخول عالم الإبل.

وبحسب صحيفة "سبق" فإن مالك الإبل عبدالله بن محمد بن عودة العصيمي، أهدى الناقة إلى توماس وهو نجل السفير، على هامش زيارة السفير كورومبتون وعائلته، لموقع فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد الجنوبية للدهناء.

وأعلن نجل السفير عن قبوله للهدية، قائلا: "قدمت هنا وأنا متحمس جدا للانغماس في ثقافة الإبل.

ومن جانبه ذكر مالك الإبل أن "دافع الإهداء ينطلق من رؤية المملكة وقيادتها الرشيدة، والعلاقات الثقافية الوثيقة مع البريطانيين والأوروبيين بشكل عام، إضافة إلى دافع الترحيب بتوماس في عالم الإبل. ولذا كان الإهداء ناقة لم تكمل عامها الأول".

المصدر: صحيفة "سبق"