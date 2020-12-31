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بالفيديو.. النيران تشتعل في شعر مغنية مشهورة أثناء جلسة تصوير

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بالفيديو.. النيران تشتعل في شعر مغنية مشهورة أثناء جلسة تصوير
الصورة من حساب صوفيا إيلار على "إنستغرام"
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اشتعلت النيران في شعر المغنية الإنجليزية المشهورة من أصل إسباني صوفيا إيلار، عشية رأس السنة الجديدة أثناء تسجيل مقطع فيديو.

حصل ذلك عندما قررت المغنية إرضاء معجبيها وتقديم غلاف لأغنية فيليز نافيداد.

وفي الفيديو، يغني الصديقان مقطوعة موسيقية حيث يتم تثبيت شجرة عيد الميلاد في الغرفة، وتوضع الهدايا التذكارية، وتضاء الشموع أيضا.

وعندما ألقت الفتاة رأسها للخلف، سقط شعرها في ألسنة اللهب، وصرخت: "يا إلهي!"، واستجاب صديقها بسرعة لحالة الطوارئ وأطفأ النار في شعرها بيديه.

المصدر: "سبوتنيك"

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