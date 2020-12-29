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حداد بجعة على موت رفيقها يتسبب في تعطيل حركة 23 قطارا لنحو ساعة

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حداد بجعة على موت رفيقها يتسبب في تعطيل حركة 23 قطارا لنحو ساعة
AFP
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ذكر بيان صادر عن الشرطة الألمانية أن أكثر من 20 قطارا في البلاد أوقفت لمدة ساعة تقريبا بسبب بجعة وقفت على خط للسكك الحديدية حزينة على موت رفيقها .

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وأوضح بيان للشرطة المحلية أن الحادث الذي تطلب "عملية إنقاذ خاصة" حصل في 23 ديسمبر على خط السكة الحديدي الرابط بين مدينتي كاسل بولاية هيس وغوتنغن بولاية ساكسونيا السفلى.

حداد بجعة على موت رفيقها يتسبب في تعطيل حركة 23 قطارا لنحو ساعة
Federal Police Kassel

بدأت القصة بتجول بجعتين في منطقة السكة الحديدية الفائقة السرعة، وحدث أن نفق أحد الطائرين، ومن المفترض أنه صعق بتيار كهربائي. ولم يرغب الطائر الآخر في مغادرة المكان، كما لم تنجح محاولات متكررة لإبعاده عن المكان الخطر.

وبنهاية المطاف، حضر رجال الإطفاء من بلدة فولداتال في ولاية هس لإنقاذ الطائر بمساعدة معدات خاصة.

وقال البيان في هذا الشأن: "بسبب عملية الانقاذ، تأخر 23 قطارا بنحو 50 دقيقة"، وجرى إطلاق البجعة في وقت لاحق على نهر فولدا.

المصدر: نوفوستي

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