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سانتا كلوس حصل على ترخيص للسفر إلى محطة الفضاء الدولية

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سانتا كلوس حصل على ترخيص للسفر إلى محطة الفضاء الدولية
AFP
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ذكرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن سانتا كلوس حصل على ترخيص يمكنه من إيصال الهدايا إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2020.

 

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وأوضحت إدارة الطيران الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن الوثيقة منحت للمركبة الفضائية "Star sleigh 1" التي سينقلها إلى محطة الفضاء الدولية الصاروخ "رودولف".

وفي تصريح تلفزيوني، قال ستيف ديكسون، المسؤول عن إدارة الطيران الأمريكية: "فلنكن صريحين، كان عام 2020 صعبا، ويمكننا أن نستمتع بمزاج احتفالي لا يستطيع تأمينه إلا سانتا كلوس" المعروف في بعض الدول باسم بابا نويل.

وأفادت الإدارة الأمريكية المختصة بأن سانتا كلوس حمل معه في عام 2020، إضافة إلى الهدايا لقاحات فيروس كورونا في مركبة تزلج لتوصيلها إلى أصحابها، مشيرة إلى أنها سعيدة بمساعدة سانتا كلوس على التحرك في المنظومة الجوية الوطنية بطريقة آمنة.

وكان أفيد في 24 ديسمبر بأن سانتا كلوس توقف في إطار رحلته العالمية 65 بأولى محطاته في روسيا.

ولتتبع وتعقب سانتا كلوس يجري استخدام الوسائط ذاتها المستعملة في رحلات المركبات الفضائية.

المصدر: iz.ru

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