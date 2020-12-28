قط يعود إلى صاحبه الأمريكي بعد 7 أعوام من غيابه

لقي الزوج والزوجة، دايف برايانت ونانسي برايانت، من مدينة نيو هامبشر الأمريكية قطهما المحبوب بعد مرور 7 أعوام من فقدانه.

أفادت بذلك يوم 27 ديسمبر صحيفة UPI الأمريكية.

وقالت إن القط المسمى "باني" سلمته للزوجين ابنة صديقيهما حين قررت عام 2011 التطوع للخدمة في الجيش الأمريكي.

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وقال الزوجان إن الحيوان الأليف كان حنونا ووديا جدا منذ البداية. وبعد مرور عامين تقريبا، خرج باني للنزهة ولم يعد إلى البيت. وكان، براينت وزوجته يبحثان عن القط طويلا في المدينة والغابة القريبة من منزلهما، ونشرا إعلانات عن فقدانه، ولكن أحدا لم يره في المدينة وضواحيها.

لقي مارة قطا في مطلع ديسمبر الجاري، بعد مرور 7 أعوام من فقدانه، فنقلوه إلى مستشفى بيطري في بورتسموث حيث فحصه طبيب بيطري وقال إن الحيوان كان بصحة جيدة وأرسله إلى ملجأ محلي للحيوانات حيث فحصته إدارة الملجأ مرة أخرى واكتشفت لديه رقاقة إلكترونية معلقة على جسمه أظهرت أن القط هو ملكية لابنة صديقهما، فاتصلت الإدارة بالفتاة التي ما زالت تخدم في الجيش والتي ساعدتها في الاتصال بعائلة برايانت.

لم يدر أحد أين قضى الحيوان 7 أعوام، لكن نظرا إلى حالته الصحية الممتازة، فإن أصحابه افترضوا أنه كان يعيش في منزل ما.

وقال الزوجان إن القط أفرحهما لدرجة أنهما منحاه اسما جديدا واعتبراه هدية سعيدة لعيد ميلاد المسيح.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا